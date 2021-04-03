فرض طوق أمني على القصر الملكي ومواصلة اعتقال شخصيات أمنية كبيرة في الأردن

المناطق - عمان:

كشفت مصادر عن مواصلة السلطات الأردنية اعتقال شخصيات أمنية وعشائرية كبيرة، على ذمة قضية أمنية كبيرة في البلاد.

وأكدت وجود انتشار أمني كبير في العاصمة عمان، مشيرة إلى أن منطقة دابوق، التي يقع فيها القصر الملكي، تم فرض طوق أمني عليها.

من جهته، نفت وكالة الأنباء الأردنية اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، بعدما تداولت وكالات أنباء اسمه ضمن المقبوض عليهم.



وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد أعلنت اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان السابق باسم عوض الله وآخرين بجانب مرافقين ومقربين من مكتب الأمير حمزة.

وفقًا لـ “العربية”