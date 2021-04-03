“تقنية الرياض” تنفذ مسابقة “الثورة الصناعية الرابعة” الاثنين المقبل

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تنفذ الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض مسابقة الثورة الصناعية الرابعة وذلك ضمن المخيم الكشفي الافتراضي خلال الفترة من 5 إلى 29 أبريل من العام الجاري.



وسيبدأ التسجيل للمسابقة بعد غد الاثنين عن طريق الباركود ، وتستهدف متدربي ومتدربات التدريب التقني وطلاب وطالبات الجامعات بالمملكة .