المملكة تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن ومساندتها لكل ما تقرره القيادة لحفظ أمنها

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جمعية الكشافة تُشارك في اجتماع مفوضي التدريب وتنمية القيادات العربية

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استكمال منافسات سباق “إكستريم إي العلا” غداً بجولات نصف النهائي والنهائي

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http://almnatiq.net/?p=968477
المناطق - واس:

” بيان من الديوان الملكي “
انطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما. سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.

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