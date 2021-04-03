استكمال منافسات سباق “إكستريم إي العلا” غداً بجولات نصف النهائي والنهائي

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تستكمل غداً منافسات سباق “إكستريم إي العلا” بإقامة جولات النصف النهائي والنهائي، حيث سيخوض أصحاب المراكز الثلاثة الأولى النصف النهائي الأول، فيما سيتنافس أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس على البطاقة الثانية المؤهلة للنهائي في سباق أطلق عليه “السباق المجنون” على أن يتنافس أصحاب المركزين السابع والثامن لتحديد مراكزهم النهائية في الـ”شوت آوت”.



وتمكن فريق “إكس 44” الذي تعود ملكيته إلى نجم فورمولا 1 العالمي لويس هاملتون، والمكوّن من بطل الراليات الفرنسي سيباستيان لوب والسائقة الإسبانية كريستينا جوتيريز، من الحصول على المركز الأول في الجولات التأهيلية التي أقيمت اليوم ضمن منافسات اليوم الأول للبطولة الذي شهد 4 جولات في مسار يبلغ طوله (8.8 كيلومتر) ، بعد منافسة قوية من فريق (أكسيونا ساينز إكس إي)، الذي يمثله بطل رالي داكار الإسباني كارلوس ساينز ومواطنته لايا سانز اللذان حصلا على المركز الثاني، فيما حلَّ فريق (روزبرغ إكس ريسينج) لبطل فورمولا 1 الألماني نيكو روسبرغ في المركز الثالث،والذي يمثله السائق السويدي يوهان كريستوفرسون، وزميلته الأسترالية مولي تايلور.



وفي المراكز المتبقية، حصدت فرق (أندريتي يونايتد) وفريق (هيسبانو سويزا) و(جي بي إكس إي) المراكز “الرابع والخامس والسادس” على التوالي، فيما حلَّ فريق (تشيب جاناسي ريسينغ) و(إي بي تي كوبرا) في المركزين “السابع والثامن”، وجرى إقصاء فريق (فيلوتشي ريسينغ) من السباق، بسبب مشكلات فنية في هيكل السيارة.



يذكر، أن سباق “إكستريم إي العلا” الذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يقام بمشاركة 9 فرق عالمية بواقع 18 متسابقًا يمثلون 9 فرق عالمية، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد مستهدفات “رؤية المملكة 2030” ويعدّ السباق الأول في تاريخ البطولة الجديدة التي تهدف إلى تسليط الضوء على المشكلات البيئية، وتضم مجموعة مميزة من السائقين المحترفين من رياضات المحركات، ومن ضمنها ذات المقاعد الفردية وسباقات الرالي والرالي-كروس ورالي داكار، وغيرها.