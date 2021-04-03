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جمعية الكشافة تُشارك في اجتماع مفوضي التدريب وتنمية القيادات العربية

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جمعية الكشافة تُشارك في اجتماع مفوضي التدريب وتنمية القيادات العربية

جمعية الكشافة تُشارك في اجتماع مفوضي التدريب وتنمية القيادات العربية
http://almnatiq.net/?p=968484

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم في الاجتماع الذي عقدته المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – لمفوضي التدريب وتنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية، بمشاركة مستشاري خدمة تنمية القيادات، ومستشاري خدمة الحماية من الأذى، وأعضاء اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات.

وأوضح مفوض تنمية القيادات عبدالله المحمود أن المجتمعين استعرضوا جدول أعمال الاجتماع واتخذوا القرارات والتوصيات اللازمة ومن أهمها التأكيد على مفوضي التدريب وتنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية موافاة الإقليم الكشفي العربي بأفضل الممارسات في مجالات ( التدريب – تنمية القيادات – الحماية من الأذى)، حتى يمكن تعميمها ونشرها على الجمعيات الكشفية الأخرى لتبادل الخبرات ، والتأكيد على استمرار إدارة تنمية القيادات بالإقليم الكشفي العربي في دعم الجمعيات الكشفية العربية التي بدأت في تنفيذ خدمات سياسة الحماية من الأذى والراشدين في الكشفية، والدعوة إلى تشجيع الجمعيات العربية على المشاركة في فعاليات مهرجان الأفلام للموضوعات الكشفية التدريبية خلال شهر أبريل الحالي، والتوصية بزيادة أعداد المشاركين من قبل الإقليم الكشفي العربي في أنشطة تنمية القيادات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجمعيات الكشفية الوطنية.

وأكد المجتمعون أهمية تشجيع المشاركة في ورشة عمل تنظيم وإدارة وتقييم الجلسة التدريبية المزمع عقدها لاحقاً ، كما اطلعوا على نتائج ملتقى تنمية قدرات مساعدي مفوضي تنمية القيادات الذي عُقد خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس الماضي، واطلعوا على الأنشطة العربية للراشدين في الكشفية والحماية من الأذى التي ستعقد خلال شهري أبريل ومايو 2021م.

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