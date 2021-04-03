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“عون الطائف” تطلق مبادرة لتعليم وتدريب الأسر المتعففة

“عون الطائف” تطلق مبادرة لتعليم وتدريب الأسر المتعففة

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“عون الطائف” تطلق مبادرة لتعليم وتدريب الأسر المتعففة

“عون الطائف” تطلق مبادرة لتعليم وتدريب الأسر المتعففة
http://almnatiq.net/?p=968488
المناطق - واس:

أطلقت جمعية العون الخيرية بالطائف بالتعاون مع جمعية ارتقاء, مبادرة “معا نصنع رؤيتنا بتعليمهم وتدريبهم”.
وتهدف المبادرة إلى تنفيذ أهم أهداف الجمعية التي تسعى لتأهيل وتدريب الأسر المتعففة لتحقيق أهدافهم المستقبلية وتأهيلهم لسوق العمل، كما تسعى لتوفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب والطالبات, استفاد منها أكثر من 150 فردا من أبناء وفتيات الأسر المستفيدة من الجمعية, كما جرى تسليمهم أجهزة كمبيوتر مكتبي.

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