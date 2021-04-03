جمعية الكشافة تُشارك في ورشة عمل البرامج التخصصية الافتراضية العربية

تًشارك جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم غدٍ في ورشة عمل البرامج التخصصية الافتراضية، والتي تعقدها المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي- وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 7 إبريل.

وأوضح مفوض تنمية المراحل بجمعية الكشافة العربية السعودية عبدالله الخضير، أن الورشة التي تُعقد من أجل مراجعة دليل المناهج لمرحلة البراعم، وتعزيز العمل على تطبيق السياسات الوطنية للبرامج ومشاركة الشباب والتعريف بالبرامج الحديثة لإطار عالم افضل وكيفية تطبيقها والعمل عليها.



ويتضمن برنامجها مناقشات حول GPS والتطبيقات الوطنية للسياسة العالمية لبرنامج الشباب، والمناهج الكشفية العربية المطورة وسبل تطبيقها في الجمعيات الكشفية العربية، ومواءمة مبادرات إطار عالم افضل مع برنامج الشباب وإطلاق العمل فيها، كما يتضمن حلقة نقاش حول السياسة العالمية لمشاركة الشباب، ومنتديات الشباب الكشفية الوطنية، والخصائص السنية لمرحلة البراعم وطرق إشباعها، بالإضافة إلى ورشة عمل لمتطلبات واحتياجات قادة مراحل البراعم، والتجارب العالمية وتجارب الجمعيات الكشفية العربية في مجال مرحلة البراعم وتنظيم مجموعات عمل حول معايير مناهج مرحلة البراعم .

وأفاد الخضير بأن الورشة ستشهد مشاركة أعضاء اللجنة الفرعية للبرامج ومفوضي البرامج بالجمعيات الكشفية العربية ومستشاري الشباب العرب ومستشاري الخدمات.