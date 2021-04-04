احدث الأخبار

الإرياني: ترحيل الحوثي للأفارقة جريمة ضد الإنسانية
أبرز المواد
 الخطر ضئيل جدا.. بريطانيا تكرر “أسترازينيكا آمن”
أبرز المواد
 من هو باسم عوض الله الذي اعتقله الجيش الأردني ؟
أبرز المواد
 واشنطن: عاهل الأردن شريك أساسي لنا وندعمه بشكل كامل
أبرز المواد
 الأمير حمزة عبر فيديو: أنا معزول بمنزلي مع زوجتي وأطفالي
أبرز المواد
 الأمر بالمعروف تفعّل حملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً” في المجمعة
أبرز المواد
 مياه رفا تدعم نادي بيشة
أبرز المواد
 العلم يكشف: ما هي الأعراض “الحقيقية” للقاحات كورونا؟
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تُشارك في ورشة عمل البرامج التخصصية الافتراضية العربية
أبرز المواد
 “عون الطائف” تطلق مبادرة لتعليم وتدريب الأسر المتعففة
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تُشارك في اجتماع مفوضي التدريب وتنمية القيادات العربية
أبرز المواد
 استكمال منافسات سباق “إكستريم إي العلا” غداً بجولات نصف النهائي والنهائي
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإرياني: ترحيل الحوثي للأفارقة جريمة ضد الإنسانية

الإرياني: ترحيل الحوثي للأفارقة جريمة ضد الإنسانية

أبرز المواد
الخطر ضئيل جدا.. بريطانيا تكرر “أسترازينيكا آمن”

الخطر ضئيل جدا.. بريطانيا تكرر “أسترازينيكا آمن”

أبرز المواد
من هو باسم عوض الله الذي اعتقله الجيش الأردني ؟

من هو باسم عوض الله الذي اعتقله الجيش الأردني ؟

أبرز المواد
واشنطن: عاهل الأردن شريك أساسي لنا وندعمه بشكل كامل

واشنطن: عاهل الأردن شريك أساسي لنا وندعمه بشكل كامل

أبرز المواد

الأمر بالمعروف تفعّل حملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً” في المجمعة

الأمر بالمعروف تفعّل حملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً” في المجمعة
http://almnatiq.net/?p=968497
المناطق - الرياض - فلاج الشعيفاني:

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة مناشطها الوقائية والتوعوية لحملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً”.

وتهدف الحملة التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -يحفظه الله- إلى تعزيز  الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان، وتستهدف هذه الحملة جميع فئات المجتمع عبر نشر المحتوى التوعوي خلال الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار التشديد على تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وفق تعليمات الجهات المعنية.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن.

روابط ذات صلة

الإرياني: ترحيل الحوثي للأفارقة جريمة ضد الإنسانية

الإرياني: ترحيل الحوثي للأفارقة جريمة ضد الإنسانية
الخطر ضئيل جدا.. بريطانيا تكرر “أسترازينيكا آمن”

الخطر ضئيل جدا.. بريطانيا تكرر “أسترازينيكا آمن”
من هو باسم عوض الله الذي اعتقله الجيش الأردني ؟

من هو باسم عوض الله الذي اعتقله الجيش الأردني ؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*