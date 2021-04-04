الأمر بالمعروف تفعّل حملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً” في المجمعة

المناطق - الرياض - فلاج الشعيفاني:

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة مناشطها الوقائية والتوعوية لحملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً”.



وتهدف الحملة التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -يحفظه الله- إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان، وتستهدف هذه الحملة جميع فئات المجتمع عبر نشر المحتوى التوعوي خلال الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار التشديد على تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وفق تعليمات الجهات المعنية.



وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن.