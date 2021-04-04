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مياه رفا تدعم نادي بيشة

مياه رفا تدعم نادي بيشة
http://almnatiq.net/?p=968500
المناطق - بيشه:

أكدت شركة مياه رفا ممثلة في فرعها داخل محافظة بيشة على دعمها لنادي المحافظة بمنتجاتها لتأهله إلى الدرجة الأولى (دوري الأمير محمد بن سلمان).

حيث أوضح الأستاذ عبدالله الشهراني مدير فرع “رفا” بيشة أن هذا الدعم يأتي ضمن جهود الشركة لدعم البرامج الرياضية والاجتماعية في المحافظة.

وفي السياق نفسه، عبر رئيس نادي بيشة الأستاذ عبدالعزيز الجديع نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني عن شكره وتقديره للقائمين على مياه “رفا”، نظير دعمها للنادي بمنتجاتها والذي سيكون دافعًا كبيرا لإدارة النادي وتحفيزا للاعبين على تقدم نتائج مشرفة تليق بسمعة الفريق.

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