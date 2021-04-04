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الأمير حمزة عبر فيديو: أنا معزول بمنزلي مع زوجتي وأطفالي

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الأمير حمزة عبر فيديو: أنا معزول بمنزلي مع زوجتي وأطفالي

الأمير حمزة عبر فيديو: أنا معزول بمنزلي مع زوجتي وأطفالي
http://almnatiq.net/?p=968504
المناطق - الرياض

بعد أعلن الجيش الأردني، السبت، أنه طلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية نافياً اعتقاله، خرج الأمير عبر فيديو مصور نشرته “بي بي سي” يشرح ما حصل معه، مؤكداً أنه معزول في منزله مع زوجته وأطفاله الصغار.

وقال “أن قائد الجيش طلب مني البقاء في منزلي وعدم الاتصال بأحد”. كما تابع “الأردن يعاني من الفساد والمحسوبية، والانتقادات تنتهي بالاعتقالات”. وأضاف “لست طرفا في أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي”.

أتى ذلك بعد ساعات قليلة، من إعلان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

ونفى في بيان له، اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

كما قال إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

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