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الخطر ضئيل جدا.. بريطانيا تكرر “أسترازينيكا آمن”

الخطر ضئيل جدا.. بريطانيا تكرر “أسترازينيكا آمن”
http://almnatiq.net/?p=968516
المناطق - الرياض

فيما يستمر الجدل حول درجة أمان لقاح أسترازينيكا، حثت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا اليوم السبت على الاستمرار في أخذ اللقاح على الرغم من الكشف عن وفاة سبعة أشخاص في المملكة المتحدة من جلطات دموية نادرة بعد تلقيهم التطعيم.

كما أضافت أنه لم يكن واضحًا ما إذا كانت الجرعات سببت الجلطات أم لا، مضيفة أنها تراجع بدقة بعض التقارير عن أنواع نادرة ومحددة من جلطات الدم المستمرة”.

بدوره، قال الدكتور جون رين، الرئيس التنفيذي للوكالة: “فوائد اللقاح في الوقاية من عدوى كوفيد-19 ومضاعفاته لا تزال تفوق أي مخاطر ويجب على الجمهور الاستمرار في الحصول على اللقاح عند دعوتهم للقيام بذلك.

وكانت وكالة الأدوية البريطانية أعلنت سابقا أن سبعة أشخاص تلقوا اللقاح توفوا، بسبب جلطات دموية، من إجمالي ثلاثين حالة تم تسجيلها حتى الآن.

إلى ذلك، أوضحت أنها حددت في المجمل، 30 حالة من حالات تجلط الدم النادرة من أصل 18.1 مليون جرعة من استرازينيكا تم إعطاؤها حتى 24 مارس/آذار. وأضافت أن الخطر المرتبط بهذا النوع من الجلطة الدموية “ضئيل جدًا”.

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