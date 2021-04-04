الإرياني: ترحيل الحوثي للأفارقة جريمة ضد الإنسانية

المناطق - الرياض

دانت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، الترحيل القسري الذي ينفذه الحوثيون بحق مهاجرين أفارقة في صنعاء.

إلى ذلك، كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن أن ميليشيات الحوثي اعتدت بشكل همجي على اعتصام يطالب بالتحقيق في حادثة حرق مهاجرين بصنعاء، لافتا إلى أن هذه الممارسات أدت إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بكسور، “واعتقلتهم ورحلتهم قسريا بشكل جماعي على متن دينات ورمت بهم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية”.

وذكر على حسابه في تويتر “ندين عمليات الترحيل القسري التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق مئات المهاجرين الأفارقة بينهم نساء وأطفال كانوا قد نظموا اعتصاما أمام مفوضية اللاجئين في العاصمة المختطفة صنعاء للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل العشرات من رفاقهم حرقا على يد الميليشيا في أحد مراكز الاحتجاز”.

وطالب المجتمع الدولي بإدانة انتهاكات الحوثي باعتبارها جرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وتعكس مدى استهتار الميليشيات بقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين والمهاجرين.

وفي وقت سابق، نفذت مليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة بحق مهاجرين أفارقة في شوارع العاصمة صنعاء، دون أسباب واضحة.