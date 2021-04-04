احدث الأخبار

وزير الخارجية: دعم ومساندة المملكة للأردن دائم وثابت في كافة الأزمنة والظروف
أبرز المواد
 الأخضر تحت 17 عاما يواصل استعداده في معسكر الدمام
أبرز المواد
 البحرين والكويت وقطر والإمارات ومصر تعرب عن تضامنها ودعمها للأردن وقيادته للحفاظ على أمنه واستقراره
أبرز المواد
 ثلاثية نظيفة لليفربول على أرسنال تجهزه قبل الريال
أبرز المواد
 إنتر يواصل الابتعاد بالصدارة ويهزم بولونيا
أبرز المواد
 فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا
أبرز المواد
 الإرياني: ترحيل الحوثي للأفارقة جريمة ضد الإنسانية
أبرز المواد
 الخطر ضئيل جدا.. بريطانيا تكرر “أسترازينيكا آمن”
أبرز المواد
 من هو باسم عوض الله الذي اعتقله الجيش الأردني ؟
أبرز المواد
 واشنطن: عاهل الأردن شريك أساسي لنا وندعمه بشكل كامل
أبرز المواد
 الأمير حمزة عبر فيديو: أنا معزول بمنزلي مع زوجتي وأطفالي
أبرز المواد
 الأمر بالمعروف تفعّل حملة “ربّ اجعل هذا البلد آمناً” في المجمعة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الخارجية: دعم ومساندة المملكة للأردن دائم وثابت في كافة الأزمنة والظروف

وزير الخارجية: دعم ومساندة المملكة للأردن دائم وثابت في كافة الأزمنة والظروف

أبرز المواد
الأخضر تحت 17 عاما يواصل استعداده في معسكر الدمام

الأخضر تحت 17 عاما يواصل استعداده في معسكر الدمام

أبرز المواد
البحرين والكويت وقطر والإمارات ومصر تعرب عن تضامنها ودعمها للأردن وقيادته للحفاظ على أمنه واستقراره

البحرين والكويت وقطر والإمارات ومصر تعرب عن تضامنها ودعمها للأردن وقيادته للحفاظ على أمنه واستقراره

أبرز المواد
ثلاثية نظيفة لليفربول على أرسنال تجهزه قبل الريال

ثلاثية نظيفة لليفربول على أرسنال تجهزه قبل الريال

أبرز المواد

فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا

فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا
http://almnatiq.net/?p=968522
المناطق - الرياض

تعرضت متسابقة في سباق سلسلة “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالعلا، لحادِث انقلاب مروع بسيارتها.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر “تويتر” مقطع فيديو يُظهر لحظة انقلاب السيارة عدة مرات، بعد أن فقدت المتسابقة وتدعى “كلوديا هورتجن” السيطرة عليها، مؤكدا أنها بخير.

يذكر أن السباق انطلق صباح اليوم (السبت)، وهو أول سباق من سلسلة إكستريم إي لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، ويقام على مدى يومين بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقًا وسائقة، وتنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية: دعم ومساندة المملكة للأردن دائم وثابت في كافة الأزمنة والظروف

وزير الخارجية: دعم ومساندة المملكة للأردن دائم وثابت في كافة الأزمنة والظروف
الأخضر تحت 17 عاما يواصل استعداده في معسكر الدمام

الأخضر تحت 17 عاما يواصل استعداده في معسكر الدمام
البحرين والكويت وقطر والإمارات ومصر تعرب عن تضامنها ودعمها للأردن وقيادته للحفاظ على أمنه واستقراره

البحرين والكويت وقطر والإمارات ومصر تعرب عن تضامنها ودعمها للأردن وقيادته للحفاظ على أمنه واستقراره

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*