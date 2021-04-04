فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا

المناطق - الرياض

تعرضت متسابقة في سباق سلسلة “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالعلا، لحادِث انقلاب مروع بسيارتها.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر “تويتر” مقطع فيديو يُظهر لحظة انقلاب السيارة عدة مرات، بعد أن فقدت المتسابقة وتدعى “كلوديا هورتجن” السيطرة عليها، مؤكدا أنها بخير.

يذكر أن السباق انطلق صباح اليوم (السبت)، وهو أول سباق من سلسلة إكستريم إي لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، ويقام على مدى يومين بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقًا وسائقة، وتنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.