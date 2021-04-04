ثلاثية نظيفة لليفربول على أرسنال تجهزه قبل الريال

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أكد ليفربول على استعادة اتزانه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الكبير 3 – صفر على مضيفه أرسنال اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وقفز ليفربول من المركز السابع إلى الخامس رافعا رصيده إلى 49 نقطة بفارق الأهداف أمام وست هام قبل مباراته مع مضيفه وولفرهامبتون بعد غد الاثنين في ختام منافسات هذه المرحلة.

وفي المقابل، تجمد رصيد أرسنال عند 42 نقطة في المركز التاسع حيث تلقت طموحات الفريق لحجز أحد المقاعد الأوروبية لطمة كبيرة بهذه الهزيمة. ورفع الفوز الكبير معنويات ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ولكن البديل البرتغالي دييجو جوتا عزز القدرات الهجومية لليفربول في الشوط الثاني وأسفر هذا عن ثلاثة أهداف في غضون 18 دقيقة. وسجل الأهداف كل من دييجو جوتا في الدقيقتين 64 و82 والمصري الدةلي محمد صلاح في الدقيقة 68 .