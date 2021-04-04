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وزير الإعلام الأردني : بيان تفصيلي خلال ساعات.. والجيش: الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية

وزير الإعلام الأردني : بيان تفصيلي خلال ساعات.. والجيش: الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية

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وزير الإعلام الأردني : بيان تفصيلي خلال ساعات.. والجيش: الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية

وزير الإعلام الأردني : بيان تفصيلي خلال ساعات.. والجيش: الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية
http://almnatiq.net/?p=968562
المناطق - وكالات

تصدر الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، بيانا تفصيليا حول ما جرى من اعتقالات في البلاد ضد شخصيات أردنية أمس السبت.

وصرح وزير الإعلام الأردني أن الحكومة ستصدر خلال ساعات بيانا تفصيليا حول ما جرى من اعتقالات، فيما نفى الجيش الأردني اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، وأكد أنه طُلب منه التوقف عن تحركات توظف لاستهداف استقرار الأردن، وأنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية.

الأمير حمزة بن الحسين قال في مقطع فيديو مصور إنه معزول في منزله مع زوجته وأطفاله، وأن قائد الجيش طلب منه البقاء في المنزل وعدم الاتصال بأحد.

الأمير حمزة

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الأمير حمزة ليس موقوفا ولا يخضع لأي إجراءات تقييدية، وليس قيد الإقامة المنزلية، كما نفى رئيس أركان الجيش الأردني صحة ما نُشر حول اعتقال الأمير حمزة.

وقال بيان للجيش إنه، وفي إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، تم اعتقال “الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين. كما طٌلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات تُوظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”.

وشدد بيان الجيش على أن التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.

بدوره أكد الأمير حمزة، في فيديو بثته شبكة “بي بي سي” BBC، قالت إنه وصل إليها عبر محاميه، أنه معزول في منزله مع زوجته وأطفاله، وأن قائد الجيش طلب منه البقاء في المنزل وعدم الاتصال بأحد، كما نفى أن يكون جزءًا من أيّ مؤامرة.

العملية الأمنية، التي نُفذت ضد شخصيات أردنية، تزامنت مع حظر تجوال وانتشار أمني مكثف بسبب ظروف كورونا في البلاد، وسط توقعات بتشديد الإجراءات تحسبا لأي رد فعل على الاعتقالات التي مست شخصيات عسكرية سابقة ومدنية تم ترديد أسمائهم على مواقع التواصل دون أي تأكيد رسمي من السلطات الأردنية حتى الآن.

وتزامنا، توالت ردود الأفعال العربية والدولية الداعمة لتحركات العاهل الأردني وقراراته لحفظ أمن واستقرار الأردن.

الأمير حمزة بن الحسين

الأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين والملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لملك الأردن الحالي عبدالله الثاني.

تولى الأمير حمزة بن الحسين ولاية العهد في المملكة الأردنية في الفترة ما بين 7 فبراير 1999 و28 نوفمبر 2004، وكان ضابطا سابقا في الجيش الأردني.

وينوب الأمير حمزة بن الحسين عن الملك عبدالله الثاني في مناسبات ومهام رسمية مختلفة في داخل المملكة وخارجها، كما أنه يرأس اللجنة الملكية الاستشارية لقطاع الطاقة، والرئاسة الفخرية لاتحاد كرة السلة الأردني.

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