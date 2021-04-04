الخطوط العراقية تدشن خط مباشر بين بغداد وأبو ظبي مطلع مايو

المناطق - وكالات

أعلنت الخطوط الجوية العراقية تدشين خط مباشر بين بغداد وأبو ظبي مطلع مايو.

أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” في العراق أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توجه اليوم على رأس وفد وزاري إلى دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

وكان الكاظمي قد عاد إلى العراق قبل يومين قادما من المملكة بعد أن أجرى زيارة رسمية إلى المملكة عقد من خلالها عددا من الاتفاقيات في شتى المجالات.

وعقد الكاظمي خلال زيارة إلى المملكة مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة.

وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

وضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع المملكة لبحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين.

وقبل وصوله للمملكة، كان الكاظمي قد قال عبر “تويتر”، إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.