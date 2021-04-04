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الجيش اليمني يعلن مقتل 30 متمردا حوثيا شمالي الضالع

الجيش اليمني يعلن مقتل 30 متمردا حوثيا شمالي الضالع
http://almnatiq.net/?p=968581
المناطق - وكالات

أعلن الجيش اليمني مقتل 30 متمرداً حوثيًا، في عملية عسكرية أطلقها لدحر الميليشيا الإرهابية من مواقع تمركزها شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن وحدات من الجيش شنّت هجوماً استباقياً على مواقع الميليشيا المدعومة من إيران، شمال وغرب منطقة مريس، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 30 حوثياً وجُرح آخرون وخسائر مادية في صفوف المتمردين.

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