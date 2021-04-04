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“شؤون الحرمين”: أكثر من ٦٠ ألف معتمر استفادوا من تطبيق “تنقل”

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“شؤون الحرمين”: أكثر من ٦٠ ألف معتمر استفادوا من تطبيق “تنقل”

“شؤون الحرمين”: أكثر من ٦٠ ألف معتمر استفادوا من تطبيق “تنقل”
http://almnatiq.net/?p=968583

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد المستفيدين من تطبيق “تنقل” لقاصدي المسجد الحرام بلغ 66.367 مستفيداً، منهم 27288 مستفيداً من العربات العادية، مبينةً أن الرئاسة وفرت 5000 عربة عادية، إضافةً إلى 3000 عربة كهربائية لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة .
وبين مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي أن تطبيق “تنقل” يمكن من خلاله الاستفادة من العربات الكهربائية والعادية، وتقديم خدمة عملية شراء التذاكر والحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله من المعتمرين .
وأضاف المالكي أن عدد المستفيدين من التطبيق تجاوز 60 ألف مستفيد ومستفيدة ينتمون لأكثر من 35 دولة، موضحاً أن الخدمات المقدمة من خلال التطبيق هي (طواف فقط لعمرة كاملة، سعي فقط وخدمة السائق مجانية) مؤكداً أن تقدم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مجاناً .
وكشف مدير إدارة خدمات التنقل أنه تم تجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام عبر نقاط التوزيع التي وضع بها ملصقات لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، كما تم تعقيم جميع العربات، والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، حيث يعمل أكثر من 180 موظفاً من مشرفين وفنيين وإداريين، مبيناً أنه تم تخصيص دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب 64)، ومدخل جسر أجياد 0 مدخل سلم الأرقم 0، ومدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية)، مبيناً أن خدمة دافعي العربات المصرحين موقفة حالياً .

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