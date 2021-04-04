احدث الأخبار

“التجارة” تحصد جائزة “رواد التسويق” للمرة الرابعة عن حملة مكافحة التستر “يبدأ وينتهيبك”
منوعات
 تدشين المتجر الإلكتروني لوقف لغة القرآن الكريم “مُبين”
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين”: أكثر من ٦٠ ألف معتمر استفادوا من تطبيق “تنقل”
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم
أبرز المواد
 الجيش اليمني يعلن مقتل 30 متمردا حوثيا شمالي الضالع
أبرز المواد
 “حافي القدمين”.. تركيا تعتقل نائبا من منزله وابنه يعلق
أبرز المواد
 زيدان عن مبابي: كلما كنت أفضل زاد انتقادك!
أبرز المواد
 “هدف”: برنامج “وصول” يغطي 80% من تكاليف نقل الموظفات السعوديات من وإلى مقر عملهن
أبرز المواد
 الخطوط العراقية تدشن خط مباشر بين بغداد وأبو ظبي مطلع مايو
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان المساعد للحقوق يتوج أبطال دوري وكأس رابطة أحياء جازان
منطقة جازان
 وزير الإعلام الأردني : بيان تفصيلي خلال ساعات.. والجيش: الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية
أبرز المواد
 الصحة العالمية : التكافل والتكاتف لتوزيع اللقاحات حول العالم سيحد من انتشار العدوى ويقلل من وتيرة تحور الفيروس
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“التجارة” تحصد جائزة “رواد التسويق” للمرة الرابعة عن حملة مكافحة التستر “يبدأ وينتهيبك”

“التجارة” تحصد جائزة “رواد التسويق” للمرة الرابعة عن حملة مكافحة التستر “يبدأ وينتهيبك”

منوعات
تدشين المتجر الإلكتروني لوقف لغة القرآن الكريم “مُبين”

تدشين المتجر الإلكتروني لوقف لغة القرآن الكريم “مُبين”

أبرز المواد
“شؤون الحرمين”: أكثر من ٦٠ ألف معتمر استفادوا من تطبيق “تنقل”

“شؤون الحرمين”: أكثر من ٦٠ ألف معتمر استفادوا من تطبيق “تنقل”

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

“الزكاة والدخل” تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

أبرز المواد

تدشين المتجر الإلكتروني لوقف لغة القرآن الكريم “مُبين”

تدشين المتجر الإلكتروني لوقف لغة القرآن الكريم “مُبين”
http://almnatiq.net/?p=968584

دشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم اليوم، المتجر الإلكتروني لوقف لغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز “متجر مبين”.
كما أعلن معاليه عن إطلاق مشروع مبنى الوقف الاستثماري الذي سيشيد على مساحة إجمالية تقدر بـ 9 آلاف متر مربع، بتكلفتة 20 مليون ريال.
ويعد وقف “مبين” للغة القرآن الكريم، أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي والأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، ويتبنى نشر الأبحاث العلمية المتعلقة بلغة القرآن الكريم مثل: الإعجاز البلاغي، والتفسير اللغوي والأدبي للقرآن الكريم، وشرح مفردات غريب القرآن، كما يعمل على دعم مبادرات اللغة العربية النوعية والتطبيقات الإلكترونية اللغوية الذكية، ويسعى لدعم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم وتعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية واستخدامها.
يذكر أن وقف “مبين” قد حصل على جائزة مكة للتميز في الفرع الثقافي في دورته الحادية عشرة لعام 1441هـ.

روابط ذات صلة

“شؤون الحرمين”: أكثر من ٦٠ ألف معتمر استفادوا من تطبيق “تنقل”

“شؤون الحرمين”: أكثر من ٦٠ ألف معتمر استفادوا من تطبيق “تنقل”
الجيش اليمني يعلن مقتل 30 متمردا حوثيا شمالي الضالع

الجيش اليمني يعلن مقتل 30 متمردا حوثيا شمالي الضالع
“الزكاة والدخل” تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

“الزكاة والدخل” تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*