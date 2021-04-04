تدشين المتجر الإلكتروني لوقف لغة القرآن الكريم “مُبين”

دشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم اليوم، المتجر الإلكتروني لوقف لغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز “متجر مبين”.

كما أعلن معاليه عن إطلاق مشروع مبنى الوقف الاستثماري الذي سيشيد على مساحة إجمالية تقدر بـ 9 آلاف متر مربع، بتكلفتة 20 مليون ريال.

ويعد وقف “مبين” للغة القرآن الكريم، أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي والأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، ويتبنى نشر الأبحاث العلمية المتعلقة بلغة القرآن الكريم مثل: الإعجاز البلاغي، والتفسير اللغوي والأدبي للقرآن الكريم، وشرح مفردات غريب القرآن، كما يعمل على دعم مبادرات اللغة العربية النوعية والتطبيقات الإلكترونية اللغوية الذكية، ويسعى لدعم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم وتعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية واستخدامها.

يذكر أن وقف “مبين” قد حصل على جائزة مكة للتميز في الفرع الثقافي في دورته الحادية عشرة لعام 1441هـ.