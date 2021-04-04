3 فرق تتأهل لنهائي منافسات سباق “إكستريم إي العلا”

انطلقت صباح اليوم منافسات اليوم الختامي من سباق “إكستريم إي العلا” بإقامة جولتي نصف نهائي البطولة التي تنظمها وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بمشاركة ١٨ متسابقاً يمثلون 9 فرق عالمية، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد مستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

وتأهل من نصف النهائي الأول فريق روزبيرغ ريسينج، وفريق إكس ٤٤، فيما تأهل فريق إنديرتي يونايتد من نصف النهائي الثاني “السباق المجنون”، وستخوض الثلاث فرق المتأهلة منافسات السباق النهائي الذي سينطلق في وقت لاحق اليوم، يعقبه مراسم تتويج الفرق الفائزة.