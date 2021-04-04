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تنديد حكومي يمني بعملية ترحيل قسرية لمئات المهاجرين الأفارقة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية

تنديد حكومي يمني بعملية ترحيل قسرية لمئات المهاجرين الأفارقة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية

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تنديد حكومي يمني بعملية ترحيل قسرية لمئات المهاجرين الأفارقة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية

تنديد حكومي يمني بعملية ترحيل قسرية لمئات المهاجرين الأفارقة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=968591

نددت الحكومة اليمنية، بعملية ترحيل قسرية، نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق مئات المهاجرين الأفارقة بينهم نساء وأطفال.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الأرياني، إن الأفارقة المرحلين قسريا كانوا قد نظموا اعتصاما أمام مفوضية اللاجئين في العاصمة المختطفة صنعاء؛ للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل العشرات من رفاقهم حرقا على يد الميليشيا الحوثية في أحد مراكز الاحتجاز.
وأشار الوزير الأرياني إلى أن الميليشيا قامت بالاعتداء بشكل همجي على المشاركين في الاعتصام، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بكسور، واعتقلتهم ورحلتهم قسريًا بشكل جماعي على متن حافلات نحو مناطق تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وطالب، المسؤول اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة بإدانة هذه الممارسات بوصفها جرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وتعكس مدى استهتار ميليشيا الحوثي الإرهابية بقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين والمهاجرين.

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