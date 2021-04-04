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“التجارة” تحصد جائزة “رواد التسويق” للمرة الرابعة عن حملة مكافحة التستر “يبدأ وينتهيبك”

“التجارة” تحصد جائزة “رواد التسويق” للمرة الرابعة عن حملة مكافحة التستر “يبدأ وينتهيبك”

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“التجارة” تحصد جائزة “رواد التسويق” للمرة الرابعة عن حملة مكافحة التستر “يبدأ وينتهيبك”

“التجارة” تحصد جائزة “رواد التسويق” للمرة الرابعة عن حملة مكافحة التستر “يبدأ وينتهيبك”
http://almnatiq.net/?p=968592

حصدت وزارة التجارة جائزة رواد التسويق للمرة الرابعة، عن الحملة التوعوية لمكافحة التستر (يبدأ وينتهيبك) والتي خصصتها الوزارة للتوعية بالآثار السلبية لظاهرة التستر على الاقتصاد الوطني وأضراره على الفرد والمجتمع.

وحققت الوزارة المركز الأول في مسار المنظمات الحكومية بعد أن انتهجت من خلال الحملة التسويقية أسلوباً إبداعياً مبتكراً يعتمد على عنصر التجارب الإجتماعية خلافاً للحملات المعتادة للجهات والمنظمات الحكومية.

‫ونشرت الوزارة فيديو التجربة الإجتماعية (سِتار) عبر حسابها الرسمي لاستطلاع آراء عدد من المواطنين والمواطنات متضمناً السؤال عن إمكانية استخدام الاسم تجارياً بمقابل مالي قدره خمسة آلاف ريال شهرياً، في خطوة تهدف لإدراك حجم خطورة التستر التجاري وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد.‬

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة حققت خلال العام 2019 جائزة رواد التسويق عن الحملة التوعوية لاستدعاء السلع والمنتجات المعيبة #سلمني_واسلم والتي خصصت للتوعية بأهمية الاستدعاءات في المملكة وإطلاق الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة.

كما حققت الوزارة الجائزة نفسها في عام 2018 عن مركز خدمة العملاء حيث حصدت المركز الثاني في مسار “متجر العام”، إذ يوفر المركز للمستفيدين الفرصة للحصول على كافة خدمات الوزارة في مكان واحد.

كما حققت الوزارة خلال العام 2017 المركز الثاني لجائزة رواد التسويق في مسار “الهاشتقات” بعد أن قدمت عبر هاشتاق #اعرف_حقك على مدى السنوات الماضية مجموعة من الرسائل التوعوية للمستهلك، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز مبدأ “اعرف حقك” لدى المستهلك والتاجر على حد سواء.

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