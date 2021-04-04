أمين عسير يوقع عقود مشاريع تأهيل وصيانة وإضاءة عددٍ من الطرق بأكثر من 7 ملايين ريال

المناطق - عسير

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مجموعةً من عقود المشاريع الخدمية المتنوعة التي تفوق قيمتها 7 ملايين ريال في مواقع مختلفة في منطقة عسير؛ وذلك لتنمية وصيانة وتأهيل الخدمات ومنها السفلتة والإضاءة مع تنفيذ خطة معالجة التشوهات البصرية.

من جهته، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن العقود التي أبرمتها الأمانة شملت مواقع متنوعة لتأهيل عددٍ من الطرق ومعالجة التشوهات البصرية ومشاريع الإنارة بقيمة تصل إلى 7,394,683 ريالاً، مؤكدًا أن أعمال المقاولين تشمل تقديم المعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لبعض الشوارع والطرق الرئيسية من خلال صيانة الطبقات الأسفلتية وأرصفة الجزر الوسطية والأرصفة الجانبية والإنارة وتوفير وسائل السلامة والتحكم المروري من إشارات ولوحات وعلامات أرضية وغيرها.

وأضاف الحميدي أن من ضمن العقود تنفيذ خطة معالجة التشوهات البصرية التي تشمل كل مظاهر التشوهات والتخلص منها وفق الطرق الصحيحة وذلك من خلال تنفيذ خطة الأمانة وبلدياتها لمعالجة التشوه البصري والحفاظ على المشهد العام ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية مع تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم للشوارع العامة والطرقات الرئيسة والأحياء والمرافق العامة في إطار الإجراءات الاحترازية وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدًا كذلك بدء تنفيذ مشروع صيانة شبكة الإنارة بهدف رفع كفاءة التشغيل والتحكم الكامل بالشبكة في الشوارع الرئيسة والفرعية والمرافق المتنوعة ومتابعة الأعطال، مفيدًا في سياق حديثه أن تلك العقود والمشاريع تأتي استمرارًا وحرصًا من أمانة منطقة عسير على تأهيل وصيانة عددٍ من الطرق وتكامل الخدمات الأخرى وإنجازها في أسرع وقت ممكن ووفق المعايير والمواصفات المُتبعة والبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع مع التأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين الالتزام بالخطة الزمنية وتوفير وسائل السلامة المرورية على المحاور والطرق، إلى جانب المتابعة الدورية والوقوف ميدانيًا لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع.