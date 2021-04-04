أمير جازان وسمو نائبه يعزيان رئيس مركز قوز الجعافرة بوفاة والده

جازان -فضه عطيف؛

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تعازيهما ومواساتهما إلى رئيس مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا علي بن يحي غوير وكافة اسرته بوفاة والدهم يحي بن محمد غوير – رحمه الله -، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموهما الله – عز وجل – أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه ، عبر رئيس مركز قوز الجعافرة علي غوير وأفراد أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، على مواساتهما لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموهما الصحة وأن لا يريهما مكروه.