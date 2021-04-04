احدث الأخبار

رئاسة شئون الحرمين: بدء صيانة كسوة الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 أمير الرياض يكرّم الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “مثاني”
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يطلع على التقرير السنوي لأعمال إدارة المرور
أبرز المواد
 ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”
أبرز المواد
 “الطيران المدني” تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية في المطارات والمقرات التابعة لها
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالعلا تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من برنامج “حمّاية”
أبرز المواد
 أمين عسير يوقع عقود مشاريع تأهيل وصيانة وإضاءة عددٍ من الطرق بأكثر من 7 ملايين ريال
منطقة عسير
 رئيس مركز وادي جازان يستقبل رئيس واعضاء فريق امجاد الخشابية بطل رابطة الأحياء
منطقة جازان
 أمير جازان وسمو نائبه يعزيان رئيس مركز قوز الجعافرة بوفاة والده
منطقة جازان
 إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 7 حالات إصابة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10 آلاف وأربعمائة جولة رقابية على المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز ومنافذ البيع خلال أسبوع
المنطقة الشرقية
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئاسة شئون الحرمين: بدء صيانة كسوة الكعبة المشرفة

رئاسة شئون الحرمين: بدء صيانة كسوة الكعبة المشرفة

أبرز المواد
أمير الرياض يكرّم الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية

أمير الرياض يكرّم الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “مثاني”

أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “مثاني”

أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يطلع على التقرير السنوي لأعمال إدارة المرور

أمير المدينة المنورة يطلع على التقرير السنوي لأعمال إدارة المرور

أبرز المواد

أمير جازان وسمو نائبه يعزيان رئيس مركز قوز الجعافرة بوفاة والده

أمير جازان وسمو نائبه يعزيان رئيس مركز قوز الجعافرة بوفاة والده
http://almnatiq.net/?p=968629
جازان -فضه عطيف؛

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تعازيهما ومواساتهما إلى رئيس مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا علي بن يحي غوير وكافة اسرته بوفاة والدهم يحي بن محمد غوير – رحمه الله -، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.
وسأل سموهما الله – عز وجل – أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه ، عبر رئيس مركز قوز الجعافرة علي غوير وأفراد أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، على مواساتهما لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموهما الصحة وأن لا يريهما مكروه.

روابط ذات صلة

رئيس مركز وادي جازان يستقبل رئيس واعضاء فريق امجاد الخشابية بطل رابطة الأحياء

رئيس مركز وادي جازان يستقبل رئيس واعضاء فريق امجاد الخشابية بطل رابطة الأحياء
وكيل إمارة جازان المساعد للحقوق يتوج أبطال دوري وكأس رابطة أحياء جازان

وكيل إمارة جازان المساعد للحقوق يتوج أبطال دوري وكأس رابطة أحياء جازان
أمير منطقة جازان يوجِّه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات

أمير منطقة جازان يوجِّه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*