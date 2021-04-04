رئيس مركز وادي جازان يستقبل رئيس واعضاء فريق امجاد الخشابية بطل رابطة الأحياء

وادي جازان - فضه عطيف؛

استقبل رئيس مركز وادي جازان مصطفى بن علي قحل اليوم الاحد بمكتبه رئيس فريق امجاد الخشابية يعقوب معتبي واعضاء الفريق الحاصل على كأس رابطة فرق أحياء جازان بعد فوزه على فريق برازيل جازان بركلات الترجيح في المبارة الختامية.

حيث قدم لهم رئيس المركز التهاني والتبريكات لأعضاء الفريق باسمه ونيابة عن أهالي مركز وادي جازان على انجازهم الذي يسجل باسم المركز ، وحثهم على بذل المزيد للحصول على بطولات قادمة.

من جهته عبر رئيس الفريق يعقوب معتبي عن شكره لرئيس المركز على حسن استقبالهم وتهنئتهم بهذا الانجاز والوعد بمزيدا من الانجازات والبطولات.