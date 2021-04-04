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“الطيران المدني” تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية في المطارات والمقرات التابعة لها

“الطيران المدني” تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية في المطارات والمقرات التابعة لها
http://almnatiq.net/?p=968643
المناطق - واس:

واصلت الهيئة العامة للطيران المدني خطتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل تشغيل الطيران في ظل جائحة كورونا، على المطارات والجهات ذات العلاقة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
وباشرت فرق التفتيش في الهيئة العامة للطيران المدني جولاتها الرقابية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الدليل الإرشادي للتشغيل في ظل جائحة كورونا والتقيد باستخدام تطبيق “توكلنا” للعاملين بالمطار.

ورفعت “الهيئة” قدرات العاملين على تقييم حالات الاشتباه بالفيروس والتعامل مع تلك الحالات في صالات السفر أو على وسائل النقل والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ورصد الملاحظات وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بسلامة المسافرين.

وتحرص على تطوير وتحسين مجال صناعة الطيران وتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مطارات المملكة منافِسةً بذلك مطارات العالم، وذلك وفق أفضل المعايير الدولية مما يسهم في تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات السفر وتقليل الوقت الذي يستغرقه المسافر لإنهاء الإجراءات قبل الصعود إلى الطائرة مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد 19-(COVID).

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