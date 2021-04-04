احدث الأخبار

ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”
أبرز المواد
 “الطيران المدني” تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية في المطارات والمقرات التابعة لها
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالعلا تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من برنامج “حمّاية”
أبرز المواد
 أمين عسير يوقع عقود مشاريع تأهيل وصيانة وإضاءة عددٍ من الطرق بأكثر من 7 ملايين ريال
منطقة عسير
 رئيس مركز وادي جازان يستقبل رئيس واعضاء فريق امجاد الخشابية بطل رابطة الأحياء
منطقة جازان
 أمير جازان وسمو نائبه يعزيان رئيس مركز قوز الجعافرة بوفاة والده
منطقة جازان
 إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 7 حالات إصابة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10 آلاف وأربعمائة جولة رقابية على المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز ومنافذ البيع خلال أسبوع
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: كود البناء السعودي يسهم في رفع جودة البناء وضمان سلامة الأفراد والمنشآت ويرتكز على السلامة والصحة العامة والاهتمام بالاستدامة
المنطقة الشرقية
 إدارة تعليم عنيزة تنظم “ملتقى التوحد الافتراضي” في يومه العالمي
منطقة القصيم
 أمانة القصيم تكثف جولاتها الرقابية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك
منوعات
 مجلس إدارة غرفة القصيم يساهم بـ100 ألف ريال دعماً لحملة هدية الأهالي للحد الجنوبي
منطقة القصيم
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”

ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”

أبرز المواد
“الطيران المدني” تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية في المطارات والمقرات التابعة لها

“الطيران المدني” تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية في المطارات والمقرات التابعة لها

أبرز المواد
الهيئة الملكية بالعلا تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من برنامج “حمّاية”

الهيئة الملكية بالعلا تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من برنامج “حمّاية”

أبرز المواد
أمين عسير يوقع عقود مشاريع تأهيل وصيانة وإضاءة عددٍ من الطرق بأكثر من 7 ملايين ريال

أمين عسير يوقع عقود مشاريع تأهيل وصيانة وإضاءة عددٍ من الطرق بأكثر من 7 ملايين ريال

منطقة عسير

ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”

ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”
http://almnatiq.net/?p=968651
المناطق - واس:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، الحفل الختامي لمبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية” التي تنظمها وزارة الثقافة، وذلك مساء يوم الاثنين 7 رمضان 1442 هــ الموافق 19 أبريل 2021م , في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.

وثمّن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، الرعاية الكريمة من سمو ولي العهد لهذا الحدث الثقافي الذي يُكرّم فيه مُبدعو الثقافة في المملكة من الروّاد والشباب.

وأكد سموه أن الرعاية الكريمة تُعدّ التتويج الأكبر لمثقفي ومثقفات الوطن، ودلالة على ما تحظى به الثقافة من تقدير واهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة، في ظل رؤية المملكة 2030 التي أعْلَت من قيمة الثقافة ومنحتها مكانتها الرفيعة بوصفها من مقوّمات جودة الحياة، ومن العناصر الرئيسة المكوّنة للهوية الوطنية.

ورفع سمو وزير الثقافة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله- على الدعم المستمر والمتنامي لقطاع الثقافة في عموم مناطق المملكة وبمختلف المسارات الإبداعية.

ويشهد الحفل الختامي لمبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية” تكريم الفائزين بجوائز المبادرة التي تغطي مختلف مسارات النشاط الثقافي في المملكة، وهي: 14 جائزة ثقافية “شخصية العام الثقافية”، وجائزة “الثقافة للشباب”، وجائزة المؤسسات الثقافية، وجائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة.

ويأتي حفل توزيع الجوائز بعد رحلة قطعتها مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية” منذ بدء نشاطها في يونيو 2020م، والتي استقبلت خلالها ترشيحات بلغت نحو 15 ألف ترشيح من عموم المجتمع الثقافي عبر المنصة الإلكترونية المتخصصة https://culturalawards.moc.gov.sa، قبل أن تبدأ عملية الفرز خلال شهر أكتوبر من ذات العام، ثم التصفية في شهر نوفمبر، وعمليات التقييم والتحكيم في شهر ديسمبر الماضي.

وتوزعت الترشيحات على فروع المبادرة وتخصصاتها المختلفة التي شملت قطاعات: الأفلام، الأزياء، الموسيقى، التراث الوطني، الأدب، المسرح والفنون الأدائية، الفنون البصرية، فنون العمارة والتصميم، فنون الطهي، النشر، الترجمة، إلى جانب جائزة مخصصة للمؤسسات الثقافية.

وتهدف وزارة الثقافة من تنظيمها لمبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية” ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030، إلى توفير مسارات تكريمية ثابتة للمنجز الثقافي في المملكة، والاحتفاء بإنجازات صُنّاع الإبداع السعوديين سواء الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات في القطاعات الثقافية كافة، وذلك انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية التكريم في دفع عجلة الإنتاج الثقافي المحلي، والارتقاء به إلى مستويات أعلى من الجودة والإتقان، مع ما يتضمنه ذلك من إيجاد أجواء ثقافية تنافسية تسهم في إثراء المحتوى الثقافي وتنوعه.

روابط ذات صلة

“الطيران المدني” تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية في المطارات والمقرات التابعة لها

“الطيران المدني” تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية في المطارات والمقرات التابعة لها
الهيئة الملكية بالعلا تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من برنامج “حمّاية”

الهيئة الملكية بالعلا تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من برنامج “حمّاية”
إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 7 حالات إصابة بـ “كورونا”

إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 7 حالات إصابة بـ “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*