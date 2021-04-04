أمير المدينة المنورة يطلع على التقرير السنوي لأعمال إدارة المرور

المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتبه بالإمارة، مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن المشحن، يرافقه مدير إدارة المرور بالمنطقة العميد نواف العتيبي.



واطلع سموه خلال اللقاء، على التقرير السنوي لأعمال إدارة المرور بالمدينة المنورة، الذي تضمن: تطوير أداء العاملين، والمبادرات، والتوعية المستدامة، والتوسع التقني، والشراكة المجتمعية، بالإضافة إلى الأنشطة والبرامج، ومؤشرات الأداء.



من جهته، نوه اللواء المشحن ، بمُتابعة وتوجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة، وحرصه المُستمر على أن لا تتأثر انسيابية الحركة المرورية مع الأعمال والمشروعات التطويرية التي تشهدها العديد من الطُرقات والميادين المهمة بالمنطقة، وضرورة وضع الحلول الفورية لذلك، مُشيراً إلى الخُطط المُسبقة التي اتخذتها إدارة المرور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.