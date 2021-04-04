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أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “مثاني”

أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “مثاني”

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أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “مثاني”

أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “مثاني”
http://almnatiq.net/?p=968659
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة “مثاني” الدكتور محمد أبا الخيل, وعدداً من منسوبي الجمعية بمناسبة حصولهم على الشهادة الدولية للجودة “الأيزو 9001: 2015”.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض مرئي يتضمن الخطوات التي قامت بها الجمعية الحصول على الشهادة الدولية للجودة، ومنها اعتماد اللوائح الأساسية والداخلية ومؤشرات الإنجاز ولائحة الموارد البشرية والصلاحيات والموارد المالية والسياسات المالية والمحاسبية، إضافة إلى الخطة التشغيلية والخطة الإستراتيجية والتحول التقني بكافة التعاملات الإدارية ونحوها.

ونوه بالإنجاز الذي حققته جمعية تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة المعزز للبناء المؤسسي ليكون قوة دافعة لأداء مهام الجمعية بفاعلية وكفاءة، وتحقيق أهدافها في بناء جيل حافظ لكتاب الله ويستمد قيمه ومفاهيمه الأخلاقية في المعاملة من تعاليمه السمحة.

وتطلع سموه أن ينعكس الحصول على الشهادة الدولية للجودة على مؤشرات النتائج والفوائد المحققة لاسيما لجهة المساهمة في صناعة رأس مال بشري وطني معتدل ومتسامح ويحترم الآخرين، ويتمتع بقيم العمل والعطاء والإتقان وتحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص , منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة من عناية لكتاب الله، ودعم لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمناطق المملكة كافة , متمنيًا للقائمين على الجمعية التوفيق والسداد.

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