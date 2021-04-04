أمير الرياض يكرّم الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية

المناطق - واس:

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية.



ونوه سموه بما تحقق من منافسة مفيدة الجميع بها فائز سواء بالمشاركة أو التميز في المستوى , معرباً عن شكره للمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء أمورهم كافة ,متمنياً لهم التوفيق والنجاح.



كما أشاد بدور وجهد القائمين بالتعليم بالمنطقة في إنتاجيتهم المثمرة ووصولهم لمستويات عالية ومشرفة.



من جهته أوضح مدير تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي أن المسابقة تهدف إلى إثراء المحتوى الرقمي في منصة مدرستي وتعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية المهارات.



وأشار إلى المجالات التي تم التركيز عليها وهي التعليم وكذلك الإعلان والتثقيف ومجال التدريب لافتاً إلى عدد المنتجات التي شاركت في المسابقة بالرياض تجاوزت 290 ألف مشارك ، وعدد المنتجات المنشورة إعلامياً تجاوزت 82 الف ، فاز منها 458 بالمنطقة.



بعدها شاهد سمو أمير منطقة الرياض عرضا تعريفيا عن المسابقة , ثم التقطت الصور التذكارية .

حضر التكريم وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي .