مدير تعليم تبوك يطلع على مشاركات الطلبة في مسابقة “مدرستي تبرمج”

المناطق- تبوك - فايز السميري:

تابع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم تقرير مشاركات الطلاب والطالبات بمدارس المنطقة في مسابقة “مدرستي تبرمج” والمتضمن مؤشرات الأداء للمدارس وتفاعلهم مع المسابقة التي قدمتها اللجنة التنفيذية للمسابقة.



واطلع مدير التعليم على عدد من النماذج المشاركة في المسابقة توضح ما وصل إليه طلاب وطالبات المنطقة من مستويات برمجية من شأنها المنافسة في مراحلها المتعددة.



وأشار مدير التعليم إلى أن هذه المسابقة تأتي في ظل الدعم المستمر الذي تُقدمه حكومة المملكة لأبنائها الطلبة؛ لتعزيز ثقافة البرمجة وتعزيز الكفاءات التقنية الطلابية من خلال صناعة مستقبل مشرق يقوده الطلاب والطالبات.



وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة ماجد القعير أهمية دور المسابقة في صناعة ثقافة البرمجة والإبداع والابتكار والتحول الرقمي في مواكبة الاتجاهات التعليمية الحديثة، محفزًا قادة وقائدات المدارس وأعضاء اللجنة في الإدارات المعنية بمتابعة تفعيل المسابقة.