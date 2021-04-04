أمير تبوك يستقبل مدير التعليم بالمنطقة

المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم, مدير التعليم بالمنطقة إبراهيم العُمري.



واطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير عن أبرز البرامج والفعاليات التي نفذتها مدارس المنطقة وخطة الإدارة لانطلاقة الاختبارات النهائية.



وأكد أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة ومنظومة التعليم عن بعد في التهيئة لاختبارات نهاية العام الدراسي ، مشيدا بدور وزارة التعليم في توفير منصات عن بُعد بكفاءة وفعالية عالية.



كما نوه سموه بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله- , متمنيا للكادر التعليمي والطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.



من جهته نوه العمري بالعناية التي يجدها العمل التعليمي بمنطقة تبوك من سموه .