برعاية أمير المنطقة… جامعة الباحة تحتفل بتخريج الدّفعة الـ 15 الأربعاء

المناطق - الباحة:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ظهر يوم الأربعاء، حفل تخريج الدّفعة 15 من خريجي طلاب وطالبات جامعة الباحة للعام الجامعي 1441-1442هـ، وذلك عبر الاتصال المرئي.



وثمن رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين، لسمو أمير منطقة الباحة هذه الرعاية الكريمة، واللّفتة الأبوية التي تأتي امتدادًا لعناية حكومتنا -أعزّها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده -حفظهما الله-، ودعمهما المتواصل لكل ما يتّصل بالعلم والتعليم.



وأكد الحسين أنّ رعاية أمير منطقة الباحة لحفل احتفاء الجامعة بتخريج الدّفعة الخامسة عشرة من طلابها وطالباتها، يأتي في إطار دعمه المستمر، ومتابعته الدائمة، واهتمامه المتواصل بالجامعة، مشيرًا إلى أنّ الجامعة في ظلِّ تلك الرعاية الكريمة، على موعدٍ لزفّ أكثر من4340 خريجًا وخريجة في كافّة التخصصات والبرامج؛ الطبية، والعلميّة، والنظريّة، سهموا مع من سبقهم في خدمة دينهم، ثمّ وطنهم، وقيادتهم، بعد أن تسلحوا بأدوات العلوم والمعارف.



وفي هذه المناسبة الغالية، عبّر رئيس الجامعة عن سعادته الغامرة بتخريج هذه الدفعة الجديدة، مقدّمًا كل عبارات التهنئة والتبريكات الخالصة لجميع الطلاب والطالبات الخرجين والخريجات، سائلاً الله -تعالى- لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية.