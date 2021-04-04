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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث الصحة: نجد أرقامًا لإصابات كورونا تشبه أبريل الماضي.. ورصدنا استهتارًا

متحدث الصحة: نجد أرقامًا لإصابات كورونا تشبه أبريل الماضي.. ورصدنا استهتارًا

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متحدث الصحة: نجد أرقامًا لإصابات كورونا تشبه أبريل الماضي.. ورصدنا استهتارًا

متحدث الصحة: نجد أرقامًا لإصابات كورونا تشبه أبريل الماضي.. ورصدنا استهتارًا
http://almnatiq.net/?p=968684
المناطق - الرياض:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إن المملكة تواجه أرقامًا مشابهة لتلك التي تم تسجيلها في أبريل من العام الماضي على مستوى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة العودة للالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى.

وأبرز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن المملكة تشهد زيادة في أعداد الإصابات اليومية منذ بداية العام الجاري، وهي أرقام تشابه تلك التي سُجلت في هذا الوقت من العام الماضي، والتي كانت بداية لتسجيل أعداد ضخمة من الإصابات، اقتربت من 5 آلاف حالة يوميًا.

وافاد بأن هذه السلوكيات التي يتم رصدها تشبه بشكل كبير تلك التي كانت في بداية الجائحة، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي ارتفع الوعي بالمرض وكيفية مكافحته، ومع ذلك ما يزال هناك رصد لأعداد كبيرة من الإصابات اليومية.

وأشار إلى أنه يتم رصد تجمعات وسلوكيات خاطئة مؤسفة للغاية في كافة المواقع، مشددًا على ضرورة ألا نكون سببًا في تفشي العدوى.

وذكر أن الحالات الحرجة قد شهدت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وهي مستويات تذكرنا بشهر أبريل من العام الماضي، والذي شهد أيضًا مستويات كبيرة من أعداد الحالات الحرجة.

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