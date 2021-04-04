احدث الأخبار

“الشؤون الإسلامية” تباشر توزيع هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في الأردن
أبرز المواد
 برعاية أمير المنطقة… جامعة الباحة تحتفل بتخريج الدّفعة الـ 15 الأربعاء
أبرز المواد
 الحكومة الأردنية: رصدنا اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بتحركات تزعزع أمن البلاد
أبرز المواد
 متحدث الصحة: نجد أرقامًا لإصابات كورونا تشبه أبريل الماضي.. ورصدنا استهتارًا
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 11.4 مليار ريال
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل 7 وفيات و673 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل مدير التعليم بالمنطقة
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يطلع على مشاركات الطلبة في مسابقة “مدرستي تبرمج”
أبرز المواد
 رئاسة شئون الحرمين: بدء صيانة كسوة الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 أمير الرياض يكرّم الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “مثاني”
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يطلع على التقرير السنوي لأعمال إدارة المرور
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الشؤون الإسلامية” تباشر توزيع هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في الأردن

“الشؤون الإسلامية” تباشر توزيع هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في الأردن

أبرز المواد
برعاية أمير المنطقة… جامعة الباحة تحتفل بتخريج الدّفعة الـ 15 الأربعاء

برعاية أمير المنطقة… جامعة الباحة تحتفل بتخريج الدّفعة الـ 15 الأربعاء

أبرز المواد
الحكومة الأردنية: رصدنا اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بتحركات تزعزع أمن البلاد

الحكومة الأردنية: رصدنا اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بتحركات تزعزع أمن البلاد

أبرز المواد
متحدث الصحة: نجد أرقامًا لإصابات كورونا تشبه أبريل الماضي.. ورصدنا استهتارًا

متحدث الصحة: نجد أرقامًا لإصابات كورونا تشبه أبريل الماضي.. ورصدنا استهتارًا

أبرز المواد

“الشؤون الإسلامية” تباشر توزيع هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في الأردن

“الشؤون الإسلامية” تباشر توزيع هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في الأردن
http://almnatiq.net/?p=968694
المناطق - واس:

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن- هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من التمور الفاخرة.

وجرى تسليم كمية من التمور لمستحقيها بحضور المستشار في السفارة فواز بن طنف العتيبي، ورئيس قسم الشؤون الإعلامية عماد المديفر.

من جهته أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن السفارة باشرت -بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين- توزيع شحنة من التمور الفاخرة المرسلة ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور الفاخرة، وستوزَّع على الجمعيات والمراكز الإسلامية واللاجئين السوريين وكل من يستهدفهم هذا البرنامج المبارك.

وقدم السفير السديري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين في كل مكان، ولمعالي الوزير الدكتور الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية وحرصه على التواصل مع القيادات الإسلامية وتوثيق العلاقات بما يخدم العمل الإسلامي في جوانبه كافة.

وأثنى مواطنون أردنيون على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم, داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

روابط ذات صلة

برعاية أمير المنطقة… جامعة الباحة تحتفل بتخريج الدّفعة الـ 15 الأربعاء

برعاية أمير المنطقة… جامعة الباحة تحتفل بتخريج الدّفعة الـ 15 الأربعاء
الحكومة الأردنية: رصدنا اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بتحركات تزعزع أمن البلاد

الحكومة الأردنية: رصدنا اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بتحركات تزعزع أمن البلاد
متحدث الصحة: نجد أرقامًا لإصابات كورونا تشبه أبريل الماضي.. ورصدنا استهتارًا

متحدث الصحة: نجد أرقامًا لإصابات كورونا تشبه أبريل الماضي.. ورصدنا استهتارًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*