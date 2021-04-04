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أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة الثلاثاء القادم

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أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة الثلاثاء القادم

أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة الثلاثاء القادم
http://almnatiq.net/?p=968702
المناطق - الدمام:
يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة جلسة مجلس المنطقة في دورتها الثانية من الفترة السابعة للعام المالي 1442-1443هـ يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً عبر الاتصال المرئي.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أنه سيتم في هذه الجلسة استعراض توصيات اللجان التابعة للمجلس والمشتملة على عدد من المواضيع المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين وما تم التوصل إليه من توصيات.

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