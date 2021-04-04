احدث الأخبار

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة القصيم القابضة
أبرز المواد
 أمانة حائل تنفذ برامج رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق الاحترازات
أبرز المواد
 بلدية الجبيل تنذر أكثر من 250 معدة وشاحنة لمخالفتها “إشغال الطرق”
أبرز المواد
 أمير حائل يستقبل وكيل وزارة الصحة للصحة العامة
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تصادر أكثر من طن خضار وفواكه مجهولة المصدر
أبرز المواد
 أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة الثلاثاء القادم
أبرز المواد
 بـ 27 مركزًا وجولات ميدانية.. الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل تسخير طاقاتها لتنفيذ حملة “الوقاية أمان”
أبرز المواد
 أمير تبوك يرأس غداً اجتماع الإدارات ويطلع على استعدادتها لشهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تباشر توزيع هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في الأردن
أبرز المواد
 برعاية أمير المنطقة… جامعة الباحة تحتفل بتخريج الدّفعة الـ 15 الأربعاء
أبرز المواد
 الحكومة الأردنية: رصدنا اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بتحركات تزعزع أمن البلاد
أبرز المواد
 متحدث الصحة: نجد أرقامًا لإصابات كورونا تشبه أبريل الماضي.. ورصدنا استهتارًا
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة القصيم القابضة

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة القصيم القابضة

أبرز المواد
أمانة حائل تنفذ برامج رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق الاحترازات

أمانة حائل تنفذ برامج رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق الاحترازات

أبرز المواد
بلدية الجبيل تنذر أكثر من 250 معدة وشاحنة لمخالفتها “إشغال الطرق”

بلدية الجبيل تنذر أكثر من 250 معدة وشاحنة لمخالفتها “إشغال الطرق”

أبرز المواد
أمير حائل يستقبل وكيل وزارة الصحة للصحة العامة

أمير حائل يستقبل وكيل وزارة الصحة للصحة العامة

أبرز المواد

أمير حائل يستقبل وكيل وزارة الصحة للصحة العامة

أمير حائل يستقبل وكيل وزارة الصحة للصحة العامة
http://almnatiq.net/?p=968706
المناطق - حائل:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمكتبه اليوم، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار.

وناقش سموه آليات الحد من تزايد عدد الإصابات بحالات كورونا وأهمية تشديد الاجراءات الاحترازية وتطبيق النظام بحق المخالفين، حاثاً الجميع على الالتزام والإبلاغ عن المخالفين ومضاعفة الفرق الميدانية لجهودها ورفع تقاريرها العملية أولاً بأول، وتكثيف الحملات التوعوية من مختلف الجهات المعنية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والمساهمة في الوعي المجتمعي، مشدداً على أن المخالفات سترصد وستطبق علىهم العقوبات النظامية بحقهم.

حضر الاستقبال مدير الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري، والمدير التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور عبدالعزيز الحميضي.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة القصيم القابضة

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة القصيم القابضة
أمانة حائل تنفذ برامج رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق الاحترازات

أمانة حائل تنفذ برامج رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق الاحترازات
بلدية الجبيل تنذر أكثر من 250 معدة وشاحنة لمخالفتها “إشغال الطرق”

بلدية الجبيل تنذر أكثر من 250 معدة وشاحنة لمخالفتها “إشغال الطرق”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*