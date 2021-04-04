أمير حائل يستقبل وكيل وزارة الصحة للصحة العامة

المناطق - حائل:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمكتبه اليوم، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار.



وناقش سموه آليات الحد من تزايد عدد الإصابات بحالات كورونا وأهمية تشديد الاجراءات الاحترازية وتطبيق النظام بحق المخالفين، حاثاً الجميع على الالتزام والإبلاغ عن المخالفين ومضاعفة الفرق الميدانية لجهودها ورفع تقاريرها العملية أولاً بأول، وتكثيف الحملات التوعوية من مختلف الجهات المعنية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والمساهمة في الوعي المجتمعي، مشدداً على أن المخالفات سترصد وستطبق علىهم العقوبات النظامية بحقهم.



حضر الاستقبال مدير الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري، والمدير التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور عبدالعزيز الحميضي.

