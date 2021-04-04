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بلدية الجبيل تنذر أكثر من 250 معدة وشاحنة لمخالفتها “إشغال الطرق”

بلدية الجبيل تنذر أكثر من 250 معدة وشاحنة لمخالفتها “إشغال الطرق”
http://almnatiq.net/?p=968715
المناطق - الجبيل:

أطلقت بلدية محافظة الجبيل ممثلة بإدارة الخدمات مؤخرًا، حملة شاملة لإزالة جميع مخالفات إشغال الطرق في جميع الأحياء السكنية بالمحافظة، يأتي ذلك ضمن جهودها لتطبيق نظام إشغال الطرق العامة، ومبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن حملة إزالة مخالفات اشغال الطرق، تم خلالها تحرير شعارات وإنذارات للمخالفين من شاحنات ومعدات، إذ تم إنذار اشعار أكثر من 250 معدة وشاحنة مخالفة، مشيرًا إلى أن المخالفات التي سيتم التركيز عليها في الحملة تتضمن التعدي على حرم الطريق من قبل بعض الشاحنات والمعدات، والتي تقام على الأراضي دون ترخيص وغيرها من المخالفات، مؤكدا أن هذه الحملة تأتي استمرارا للحملات التي قامت بها البلدية في رصد المخالفات لأنظمة وقوانين واشتراطات البلدية التي من شأنها أن تحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات وخلق بيئة صحية.

وأضاف الدويش أن إيقاف المركبات على الأرصفة في المناطق السكنية لاسيما، وعلى جوانب الطرق، يشوه المنظر الحضاري للمحافظة، إلى جانب أنه سلوك يمثل اعتداء على حقوق المشاة كون أن الأرصفة وجدت لهم.

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