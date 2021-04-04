أمانة حائل تنفذ برامج رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق الاحترازات

المناطق - حائل:

وضعت أمانة منطقة حائل برامج رقابية مكثفة يتم تنفيذها حاليا بالتزامن مع قرب حلول شھر رمضان المبارك وفق توجيهات ومتابعه أمين المنطقة المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، و اشتملت على تكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية بإشراف رؤساء البلديات على المنشآت الغذائية والمطاعم والبوفيهات ومحلات الجزارة وبيع العصائر والمعجنات، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق كافة الاحترازات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وعدم استقبال أكثر من العدد المسموح به داخل المنشآت.



وأكد أمين المنطقة أن البرامج الرقابية المكثفة التي وضعتها الأمانة يتم تقييمها بشكل يومي وفقا لمؤشرات أداء لقياس أداء البلديات والفرق الرقابية والمراقبين والتأكد من تحقيق مستهدفات تلك البرامج التي روعي فيها تشديد أعمال الرقابة من قبل البلديات والتأكد من طرق عرض وتخزين المواد الغذائية والتأكد من سلامة الغذاء المقدم و تطبيق إجراءات مراقبة درجات حرارة مقدمي خدمات طلبات التوصيل في المراكز التجارية بشكل مستمر وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام والالتزام بتفعيل تطبيق “توكلنا” ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق كافة التدابير الوقائية وإيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين.



وأضاف أمين حائل أن فرق الرقابة الصحية قد نفذت خلال الربع الأول من 2021م عدد 51.361 جولة ميدانية لمتابعة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية، وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في المولات والأسواق والمنشآت التجارية والكافيهات تم خلالها مخالفة وإشعار وإغلاق 3.314 منشأة ومصادرة 4580.3 كجم من المواد الغذائية التالفة.



ولفت إلى أن هذه الجهود التي تبذلها امانة المنطقة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز – حفظهم الله – ووفقا لتوجيهات معالي وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.



ودعا أمين المنطقة المواطنين والمقيمين لاختيار أوقات التسوق الأقل ازدحامًا والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية عند التسوق أو الخروج من المنزل والإبلاغ عن أي مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة كالاتصال على الرقم 940 او تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.