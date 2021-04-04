الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة القصيم القابضة

المناطق - بريدة:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة شركة القصيم القابضة سعد بن محمد بن سعيد وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه خلال الاستقبال بجهود الشركة التي تأتي ضمن روافد الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية دورها لإيجاد فرصاً استثمارية تعود بالفائدة على الوطن والتنمية وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن.

وعبر رئيس مجلس إدارة شركة القصيم القابضة عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن مشعل على دعمه الدائم ومتابعته لكل ما من شأنه خدمة الجوانب الاقتصادية بالمنطقة، منوهاً بالتوجيهات السديدة التي تلقاها من سموه للوصول إلى الأهداف المنشودة من الشركة بإذن الله.