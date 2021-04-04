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أمانة الباحة تغلق 17 منشأة تجارية مخالفة لتدابير “كورونا”

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أمانة الباحة تغلق 17 منشأة تجارية مخالفة لتدابير “كورونا”

أمانة الباحة تغلق 17 منشأة تجارية مخالفة لتدابير “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=968738
المناطق - الباحة:

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي (١٧) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة (٣٦٨٥) جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة.

جاء ذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها، كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير (٨٢) مخالفة للتدابير الاحترازية.

وذكر أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق كافة العقوبات من اغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فايروس كرونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠).

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