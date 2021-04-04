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تعليم المخواة يناقش تحويل رحلة مسابقة “مدرستي تبرمج” إلى قصص نجاح

تعليم المخواة يناقش تحويل رحلة مسابقة “مدرستي تبرمج” إلى قصص نجاح
http://almnatiq.net/?p=968753
المناطق - الباحة:

التقى مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق اليوم الفريق التنفيذي لمسابقة “مدرستي تبرمج” بحضور رئيس الفريق المساعد للشؤون التعليمية سعيد الشدوي وجميع الأعضاء، واطلع على جهود مختلف الأقسام والمكاتب والمدارس في تفعيل المسابقة.

وأوضح متحدث تعليم المخواة رئيس اللجنة الإعلامية للمسابقة “ناصر العُمري” أن الاجتماع ناقش معوقات التنفيذ ومقترحات الأعضاء.

وأضاف أنه جرى إطلاق الدليل التعريفي التفاعلي الشامل لمسابقة مدرستي تبرمج الذي قام على تطويره قسم الإعلام والاتصال بالتعاون مع مطور البرامج بمدرسة ابن القيم الجوزية الثانوية، بيبس سويد شبنان الغامدي، مثمناً هذا الجهد الإعلامي التقني الفاعل، كما اطلع المجتمعون على مفردات خطة النشر الإعلامي لمسابقة مدرستي تبرمج .

وبيّن أن مدير التعليم أكد خلال الاجتماع على ضرورة حلّ جميع التحديات التقنية وتحويل رحلة المسابقة إلى قصص نجاح عبر الرسائل الاتصالية المؤثرة والمنتج الإعلامي المتميز بما يثري المحتوى الرقمي، كما أكد على أهمية مواكبة تطلعات الوطن الرقمية من خلال نشر ثقافة البرمجة وإبراز قصص نجاح بواكير المواهب الإبداعية وتحويل رؤية الإدارة إلى واقع من خلال المسابقة من خلال الطلاب والطالبات المتميزين رقمياً الذين يتلقون تعليمهم في مدارس فاعلة تواكب التحولات الرقمية والإدارة المنافسة التي تسجل حضوراً قوياً على مستوى الوزارة.

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