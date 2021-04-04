احدث الأخبار

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بأخيه ملك الأردن
أبرز المواد
 غداً الاثنين .. أمير الباحة يرعى حفل إطلاق أعمال جائزة الحسام للإبداع والتميز في دورتها السابعة
منطقة الباحة
 وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية فنلندا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة: مشروع تطوير إنارة جبل أحد يوفر أكثر من 75% من الطاقة
منطقة المدينة المنورة
 أمانة الرياض تُطلق برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد في العاصمة
منطقة الرياض
 رئيس جامعة نجران يطلع على التقرير السنوي لـ “بصائر نجران”
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (61) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
محليات
 تعليم المخواة يناقش تحويل رحلة مسابقة “مدرستي تبرمج” إلى قصص نجاح
أبرز المواد
 مرور منطقة الجوف يضبط مفحط وتحيله للهيئة المرورية
منطقة الجوف
 أمير القصيم يستقبل وزير البيئة والمياه ويطلق 15 مشروعاً
أبرز المواد
 “التجارة”: وفرة عالية في السلع والمنتجات الرمضانية وبدائلها في مختلف الأسواق
منوعات
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بأخيه ملك الأردن

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بأخيه ملك الأردن

أبرز المواد
غداً الاثنين .. أمير الباحة يرعى حفل إطلاق أعمال جائزة الحسام للإبداع والتميز في دورتها السابعة

غداً الاثنين .. أمير الباحة يرعى حفل إطلاق أعمال جائزة الحسام للإبداع والتميز في دورتها السابعة

منطقة الباحة
وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية فنلندا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية فنلندا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

أبرز المواد

رئيس جامعة نجران يطلع على التقرير السنوي لـ “بصائر نجران”

رئيس جامعة نجران يطلع على التقرير السنوي لـ “بصائر نجران”
http://almnatiq.net/?p=968760
المناطق - نجران:

استقبل معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي بمكتبه صباح اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران “بصائر” فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن العصيمي.

جرى خلال هذه الزيارة تبادل أوجه الشراكة بين الجامعة وبصائر نجران ومناقشة عددًا من الموضوعات والمهام التوعوية المتبادلة بين كلا الطرفين.

كما اطلع السبيعي على التقرير السنوي لـ “بصائر نجران” لعام٢٠٢٠م، وأكّد معاليه على أهمية دور جمعيات الدعوة، وما تقوم به من أدوار سامية في توعوية للمجتمع، كما أكّد كذلك على استعداد الجامعة التام للتعاون والشراكة مع الجمعية لما فيه خدمة المجتمع.

وفي نهاية الزيارة شكر “العصيمي” معاليه على هذا الاستقبال، وأكّد كذلك على أهمية استمرار الشراكة بين الجمعية والجامعة لما يتبع ذلك من أهداف توعوية تخدم المجتمع بشكل عام.

روابط ذات صلة

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بأخيه ملك الأردن

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بأخيه ملك الأردن
وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية فنلندا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية فنلندا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*