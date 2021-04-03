مرور منطقة الجوف يضبط مفحط وتحيله للهيئة المرورية

المناطق - الجوف

أعلنت إدارة مرور منطقة الجوف ،بأن دوريات المرور تمكنت من ضبط قائد إحدى المركبات بعد ممارسته للتفحيط معرضًا بذلك نفسه والآخرين للخطر .

هذا وأوضحت إدارة مرور منطقة الجوف بأنه تمّ

القبض على المفحط والمركبة المستخدمة ؛ على أن يتم استكمال الإجراءات النظامية ، ومن ثم تحويل قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات والجزاءات المقررة في حقه نظامًا .

وبينت الإدارة بأن هذه القرارات والإجراءات تأتي سعيًا من الإدارة العامة للمرور للقضاء على ظاهرة التفحيط وتضييق الخناق على ممارسي هذه الظاهرة السلبية ، داعيةً في الوقت نفسه أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم المستمرة وحثّهم على عدم تنفيذ مثل هذه الممارسات الخاطئة .