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مرور منطقة الجوف يضبط مفحط وتحيله للهيئة المرورية

مرور منطقة الجوف يضبط مفحط وتحيله للهيئة المرورية
http://almnatiq.net/?p=968763
المناطق - الجوف

أعلنت إدارة مرور منطقة الجوف ،بأن دوريات المرور تمكنت من ضبط قائد إحدى المركبات بعد ممارسته للتفحيط معرضًا بذلك نفسه والآخرين للخطر . 

هذا وأوضحت إدارة مرور منطقة الجوف بأنه تمّ 
القبض على المفحط والمركبة المستخدمة ؛ على أن يتم استكمال الإجراءات النظامية ، ومن ثم تحويل قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات والجزاءات المقررة في حقه نظامًا . 

وبينت الإدارة بأن هذه القرارات والإجراءات تأتي سعيًا من الإدارة العامة للمرور للقضاء على ظاهرة التفحيط وتضييق الخناق على ممارسي هذه الظاهرة السلبية ، داعيةً في الوقت نفسه أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم المستمرة وحثّهم على عدم تنفيذ مثل هذه الممارسات الخاطئة .

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