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أمانة الرياض تُطلق برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد في العاصمة

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أمانة الرياض تُطلق برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد في العاصمة

أمانة الرياض تُطلق برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد في العاصمة
http://almnatiq.net/?p=968775
المناطق - واس

أطلقت أمانة منطقة الرياض برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد والجوامع في العاصمة، ضمن جهودها الهادفة إلى إعادة إحياء الدور المجتمعي والحضري للساحات في المدينة من خلال أنسنتها وتهيئتها لتستعيد جاذبيتها لدى السكان، وتسهم في توثيق التواصل بينهم وبين مدينتهم، تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج مسجدين، الأول مسجد علي العذل بحي الفلاح بمساحة تبلغ 8.700 متر مربع، والثاني مسجد السماري بحي حطين بمساحة 6,500 متر مربع ، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال التشجير والتأهيل فيهما في 29 أبريل الجاري، وتنطلق بعدها المراحل الأخرى من البرنامج، التي ستشهد توسعًا تدريجيًا في تأهيل وتشجير ساحات المساجد.
وسيسهم البرنامج في تعزيز تفاعل السكان مع المدينة، وتفعيل دور ساحات المساجد في الترابط الاجتماعي، وزيادة المساحات الخضراء في العاصمة، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة مدينة الرياض.
ويأتي برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد والجوامع في العاصمة امتدادًا للمبادرات والبرامج التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض بهدف أنسنة المدينة، وتأهيل الفراغات العامة لتشكل نقطة جذب والتقاء للسكّان، تحقيقًا لمستهدف مجتمع حيوي الذي يُعد من أبرز المستهدفات في ضوء رؤية المملكة 2030.

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