غداً الاثنين .. أمير الباحة يرعى حفل إطلاق أعمال جائزة الحسام للإبداع والتميز في دورتها السابعة

المناطق-الباحة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، يوم غدٍ الاثنين -عبر الاتصال المرئي- حفل إطلاق أعمال جائزة الحسام للإبداع والتميز في دورتها السابعة للعام 1442هـ ، وتهدف الجائزة إلى تحفيز المبدعين وتشجيع القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني وتكريم المبدعين والمتميّزين واحتضان الأفكار البنّاءة والممارسات الهادفة والأعمال الريادية وفقاً لمعايير تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الباحة أمين جائزة الحسام للابداع والتميز الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن الجائزة تعكس اهتمام سمو أمير المنطقة في تشجيع المبدعين لاستمرار تميزهم إذ تواصل الجائزة هذا العام الظهور بخمس مجالات جديدة هي الابتكار وريادة الأعمال ، ومبادرات مجالس الشباب ، والأداء المتميز للمحافظات ، وفرع الإبداعات الأدبية والبصرية ، إضافة الى فرع المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات والأفراد ، فيما يأتي فرع القران الكريم والسنة النبوية ، وفرع التفوق الدراسي ، وفرع الاداء الحكومي المتميز ، وفرع المبادرات في (العمل التطوعي – احياء التراث – المحافظة على البيئة) استمراراً للفروع السابقة في الدورات الماضية .

مشيرا بأن اللجنة المنظمة حددت شروطاً ومعايير عامة للترشح للجائزة من بينها خضوع جميع الترشيحات المقدمة للتحكيم للمعايير العلمية المعتمدة ، فيما استثنت اللجنة المنظمة الاعمال التي سبق وأن فازت في مشاركات محلية وعربية ودولية من الترشح للجائزة .

مضيفاً بأن الفروع الجديدة التي استحدثت هذا العام تسعى إلى تحفيز ريادة الأعمال والابتكار وغرس قيم العمل التطوعي وتعزيز دور المجالس الشبابية ودعم الشباب والشابات في المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن .

وأعرب الدكتور الزهراني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على ما تحظى به الجائزة من رعاية واهتمام من قبل سموه ، لتحقيق رؤيتها ورسالتها الرامية الى ترسيخ ثقافة ومفاهيم ومبادئ الإبداع والتميّز في القطاع الحكومي والأهلي ، وتعزيز روح التنافس والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة .