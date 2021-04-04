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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بأخيه ملك الأردن

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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بأخيه ملك الأردن

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بأخيه ملك الأردن
http://almnatiq.net/?p=968790
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين لجلالته خلال الاتصال وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا – حفظه الله – للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار .
من جهته أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.

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