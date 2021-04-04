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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن
http://almnatiq.net/?p=968793
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وقد أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال تضامن المملكة الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار .
من جهته أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على دعمه الدائم للأردن وحرصه على أمنه واستقراره.

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