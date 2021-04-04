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الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بسمو ولي عهد الأردن

الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بسمو ولي عهد الأردن

أبرز المواد
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

أبرز المواد

الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بسمو ولي عهد الأردن

الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بسمو ولي عهد الأردن
http://almnatiq.net/?p=968796
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وقد أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال وقوف المملكة وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة التامة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا سموه للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني الأمن والاستقرار والازدهار.
من جهته أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على دعم قيادة المملكة ومساندتها، مثمنا مواقف المملكة العربية السعودية في الوقوف دوما إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لأمنها واستقرارها.

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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بأخيه ملك الأردن

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بأخيه ملك الأردن

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