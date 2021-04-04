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محافظ حفر الباطن يفتتح مدرسة تعليم القيادة الجديدة

محافظ حفر الباطن يفتتح مدرسة تعليم القيادة الجديدة

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محافظ حفر الباطن يفتتح مدرسة تعليم القيادة الجديدة

محافظ حفر الباطن يفتتح مدرسة تعليم القيادة الجديدة
http://almnatiq.net/?p=968798
حفر الباطن - المناطق

أفتتح سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد ال سعود وبحضور سعادة مدير الادارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، “مدرسة السياري” لتعليم قيادة المركبات بالمحافظة، والتي تاتي ضمن الإجراءات التنفيذية للامر السامي الكريم القاضي بتطوير مدارس تعليم القيادة وفق أعلى المعايير الممارسة عالميا ، وامتدادا للشراكة بين القطاعات الامنية والقطاع الخاص..

وفي بداية الحفل تجول سموه على ميدان التدريب والاقسام الادارية بالمبنى، عقب ذلك دشن سموه المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، ثم اطلع سموه على عرض مرئي عن المدرسة التي تتكون من عدة مباني تمثل مبنى الادارة، وقسم ادارة المرور، وصالات لاستقبال المراجعين والانتظار، و ١٢ قاعة تدريبية بالاضافة الى عيادة طبية للفحص وبعض الخدمات الاضافية. حيث يقوم على هذه المدرسة طاقم سعودي بالكامل مكون من 70 موظف وموظفه مابين اداريين ومدربين ومحاضرين حيث تم تدريبهم على احدث الوسائل والاجهزة التعليمية كما تم توفير مركبات مجهزة باحدث التقنيات ووسائل السلامه للتدريب على الميدان الذي يبلغ مساحته 31 الف متر مربع بالاضافة لمواقف مركبات تتسع الى 250 موقف.

وفي نهاية الحفل، قدم سمو المحافظ تقديره لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية (حفظه الله) على اهتمامه الكبير لتطوير الخدمات المرورية في المملكة، وكذلك توجيهاته السديدة للمسئولين في القطاعات الامنية للرقي بمستوى الخدمات التقنية الامنية التي تنعكس ايجابا على السلامة المرورية.
كما شكر معالي مدير الامن العام على دعمه اللامحدود للجهات الامنية، ولسعادة مدير عام المرور على النقلات النوعية التي واكبت تطوير الانظمة المرورية، والاعتماد على المراقبة التقنية لتهذيب سلوك قائدي المركبات.

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